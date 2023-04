DJ cearense lança primeiro single solo pelo selo do DJ Alok

O DJ cearense Liva lançou neste mês de abril seu primeiro single solo por meio do selo Controversia, do DJ Alok, na famosa gravadora de música eletrônica Spinnin Records. Recentemente, o cearense havia lançado um remix pela mesma gravadora para os DJs Bhaskar e Yves V.

Gabriel Lima, que assina artisticamente como Liva, é um dos nomes que vem ganhando notoriedade no mercado brasileiro de música eletrônica. Em 2018 lançou o remix da música “Deixe-me Ir” do grupo de rap 1Kilo, que se tornou um sucesso nas plataformas digitais.

Liva também já assinou uma parceria com a gravadora mundial Size Records, do DJ e produtor Steve Angello, um dos três integrantes do grupo internacional de música eletrônica Swedish House Mafia, donos do hit “Don’t You Worry Child”. Por meio da gravadora, lançou em 2019 a música “Never Hold Back”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, o cearense é um dos principais nomes do gênero do Norte e Nordeste do Brasil. Ele pode ser acompanhado por meio de seu perfil no Instagram, @liva.music, e em sua página no Spotify, Liva (BR), onde você encontra seu novo single “E-Motion”. O DJ afirma que buscou diferenciar do cenário da música eletrônica atual, mais direcionado para festivais e clubes, mas também com uma “pegada catchy” para as plataformas de streaming.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags