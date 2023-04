Ceará tem 8% dos trabalhadores do Estado na economia criativa

Dados do Observatório Itaú Cultural apontam que mais da metade das empresas criativas cearenses são do segmento da moda

A cultura e as indústrias criativas no Ceará contribuíram com 0,45% do Produto Interno Bruto do Estado em 2020, apontam valores levantados pelo Observatório Itaú Cultural. A fundação tornou pública nesta semana uma nova plataforma que busca medir o chamado PIB da Economia da Cultura e das Indústrias Criativas (Ecic). Dados como total de empresas criativas por segmento, pessoas ocupadas em postos da Ecic e remuneração média também foram levantados. A pesquisa toma como base os mais recentes dados consolidados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de empresas da economia criativa no Estado — em dados referentes a 2021 — é de 4403. A categoria setorial que compõe mais de metade da quantidade de empresas criativas no Ceará é a moda, que tem 57% do total. O destaque ao setor no contexto estadual acompanha o cenário nacional, no qual 50 mil das 130 mil empresas criativas são ligadas à moda.

São consideradas empresas criativas áreas diversas como atividades artesanais, moda, cinema, música, arquitetura, desenvolvimento de software e jogos digitais, design, artes cênicas, artes visuais, museus e patrimônio, entre outras.

A receita gerada por essas mais de 4 mil empresas criativas no Ceará foi de R$ 11,2 bilhões em receita, enquanto os lucros chegaram ao patamar de R$ 2 bilhões. Ambos os números tomam como base dados referentes a 2020.

Já o patamar de trabalhadores e trabalhadoras da economia criativa do Estado levantado pelo Observatório é de 314.457 pessoas ocupadas em postos da área, o que representa 8% do total do Ceará — os dados são referentes ao quarto trimestre de 2022, por serem os mais atualizados neste sentido.

Pouco mais de 50% das pessoas que ocupam os mais de 314 mil postos são mulheres. A diferença de ocupação na Ecic entre gêneros é, em números brutos, de 3,3 mil postos. Já a remuneração média dos trabalhadores criativos no Ceará é de R$ 1885, rendimento que é superior ao da média estadual, de R$ 1.776.

A nível nacional, o setor da cultura e das indústrias criativas no Brasil correspondeu a 3,11% do Produto Interno Bruto nacional de 2020 — ou mais de R$ 230 bilhões em números brutos. Dados nacionais e recortes estaduais na plataforma serão constantemente atualizados, sendo uma fonte relevante para gestões, pesquisadores, produtores e artistas pelo País. Os princípios metodológicos e o escopo geral dos dados já estão disponíveis publicamente na página on-line do Observatório Itaú Cultural.

*Repórter viajou a São Paulo a convite do Itaú Cultural



