Com cearense, 28º É Tudo Verdade divulga seleção de filmes

Festival de documentários É Tudo Verdade acontece entre 13 e 23 de abril, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Parte da seleção será disponibilizada em streaming para todo o País

Com 72 filmes, entre curtas, médias e longas, o É Tudo Verdade - Festival Internacional de Documentários anunciou nesta terça-feira, 28, a seleção da 28ª edição do evento. Neste ano, ele ocorre entre os dias 13 e 23 de abril, presencialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Parte da programação será especialmente disponibilizada em streaming. A programação é gratuita.

Entre as mostras do festival, há a presença de um cearense: "Aos mortos, um lugar para habitar", de Victor Costa Lopes, que compõe com outros oito filmes a Mostra Competitiva de Curtas-Metragens Brasileiros.

Nesta edição, o É Tudo Verdade traz ainda duas programações com homenagens ao cineasta suíço Jean-Luc Godard (1930-2022), falecido no ano passado, e ao brasileiro Humberto Mauro (1897-1983).

Além das mostras de curtas e em homenagem aos diretores, o festival conta ainda com mostras de longas/médias brasileiros e internacionais, curtas internacionais e seções não-competitivas especiais, como O Estado das Coisas, Foco Latino-Americano e Clássicos É Tudo Verdade.

Na parte on-line da programação, a plataforma Sesc Digital irá disponibilizar de 17 a 23 de abril os filmes "Beleza Silenciosa" e "Hot Club de Montevideo", da mostra Foco Latino-Americano. Já o Itaú Cultural Play apresenta sete dos curtas da competição brasileira de 24 a 30 de abril. Mais detalhes ainda serão divulgados pelo Festival.



