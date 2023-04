Jornalista Giovana Teles é demitida da TV Globo após 31 anos

Cearense, a repórter iniciou a carreira na Rádio O POVO, em 1992. Em 2009, a jornalista estreou no "Jornal Nacional", principal programa jornalístico do canal de TV carioca

A jornalista cearense Giovana Teles foi demitida da Rede Globo nesta terça-feira, 13, após 31 anos na emissora carioca. A repórter é formada em Jornalismo pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e iniciou a carreira na Rádio O POVO, em 1992. A rede de TV confirmou a informação para o portal Splash, da UOl.

Giovana, que também teve uma passagem pela editoria de economia do O POVO, começou a trajetória na Rede Globo em 1994, quando foi contratada pela afiliada cearense do canal para apresentar o "Jornal do 10".

Poucos anos depois, em 2002, foi contratada pela Globo Brasília para trabalhar nos jornais locais: "Bom Dia Distrito Federal" e "DFTV". Em 2009, a jornalista fez sua primeira reportagem para o "Jornal Nacional", principal programa nacional da rede de TV carioca.

Em nota, cedida a Splash, a Rede Globo escreve que “assim como as demais empresas de referência do mercado, tem um compromisso permanente com a busca de eficiência e evolução, mas lamenta quando se despede de profissionais que ajudaram a escrever e a contar a sua história. Isso, no entanto, faz parte da dinâmica de qualquer empresa.”



