Cantando "Flashlight", Fia conquistou os jurados e o público do "The Voice Kids" da Alemanha ao cantar em língua de sinais

Fia, de 11 anos de idade, viralizou nas redes sociais ao se apresentar no programa "The Voice Kids" da Alemanha. Cantando "Flashlight" de Jessie J, a menina não mostrou apenas sua capacidade vocal, mas também apresentou a música em língua de sinais, em homenagem a sua irmã mais nova, Emilia, que é surda.



A performance aconteceu durante as audições às cegas, primeira etapa do programa. Todos os jurados viraram a cadeira para Fia e uma das avaliadores até se emocionou com a apresentação.

A menina também conquistou a plateia, que a aplaudiu de pé ao final da performance. A família de Fia, incluindo sua irmã mais nova, também estavam presentes na gravação e celebraram o sucesso da jovem artista.

Apesar de ter viralizado nas redes sociais durante os últimos dias, a apresentação aconteceu há um mês e conta com quase 4 milhões de visualizações no YouTube até o momento.

The Voice Kids Alemanha: assista a apresentação

