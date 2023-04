RBD em Fortaleza: shopping promove show gratuito neste domingo, 16

Grupo cearense Mova RBD irá apresentar show cover neste domingo, 16, no Shopping Riomar Kennedy

Os fãs do RBD em Fortaleza já tem programação para este final de semana. No domingo, 16, o Shopping Riomar Kennedy recebe o tributo “Asi Soy Yo”, realizado pelo Mova RBD Cover, que irá realizar um show gratuito na praça de eventos do espaço.

O evento irá celebrar a vinda do RBD ao Brasil, que irá realizar oito shows no país este ano. Os fãs da banda vão relembrar as canções dos mexicanos que, desde a década de 2000, marcaram o público em diversos países, principalmente o Brasil.

Na playlist da apresentação do grupo cover, “Rebelde”, “Sálvame”, “Un Poco de Tu Amor” e “Nuestro Amor” são alguns dos hits de sucesso que vão animar o público a partir das 17 horas.

Além do Mova RBD, a artista e DJ Deydianne Piaf promete apresentar um set musical para todos os presentes no evento.

O acesso ao evento é gratuito mediante retirada de ingresso eletrônico no aplicativo SuperApp RioMar Kennedy, disponível nas plataformas da Apple Store e Play Store.



Tributo ao RBD

Quando : domingo, 16, a partir de 17 horas



: domingo, 16, a partir de 17 horas Onde : sala de eventos do Shopping RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)



: sala de eventos do Shopping RioMar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito



