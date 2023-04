Gratuito: Rodger Rogério celebra 50 anos de carreira com show

Grande nome da música cearense, o cantor e compositor Rodger Rogério fará show inédito no BNB Clube nesta sexta-feira, 14. Ele celebra 50 anos de carreira em apresentação ao lado de familiares. O espetáculo "Rodger Rogério - 50 Anos de Caminhada" começará às 20h30min e a entrada é gratuita.

O show marca o início das comemorações das cinco décadas do álbum “Meu Corpo, Minha Embalagem, Todo Gasto na Viagem - Pessoal de Ceará”, de Rodger, Téti e Ednardo. No palco, o cantor estará acompanhado do filho Pedro Rogério (violão), do irmão Rogério Franco (violão), Rami Rogério (guitarra), das filhas Mayra Rogério, Flávia Rogério e Daniela Rogério e da neta Julia Fiore (vocais).

A apresentação é assinada por Rami, Pedro Rogério e Tainá Rogério, também filha do compositor. A direção musical é de Lu D’ Sosa. O espetáculo também se destaca por começar uma série de atividades em celebração aos 80 anos do músico, que completará oito décadas de vida em janeiro de 2024. Entre outras ações previstas para seus 80 anos está o lançamento de um novo disco - incluindo três parcerias com Belchior.

Ainda se recuperando de uma cirurgia na perna, Rodger apresenta nesta sexta, 14, um repertório de canções próprias gravadas em álbuns como "Meu corpo minha embalagem todo gasto na viagem" (1973) e "Chão Sagrado" (1975). As exceções são “Uma Canção a Mais”, de Rogério Franco e Dalwton Moura, e “Brilho Azul”, de Pedro Rogério e Luizinho Duarte.

Antes do espetáculo, a cantora e compositora cearense Aline Costa subirá ao palco do BNB Clube para realizar show às 19 horas.

Rodger Rogério - 50 Anos de Caminhada

Quando: sexta-feira, 14, às 20h30min

Onde: BNB Clube (Av. Santos Dumont, 3646 - Aldeota)

Gratuito (não é necessário retirar ingressos antecipadamente)



