Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje,13, até domingo,16

Os cinemas de Fortaleza estão com dois novos filmes em cartaz. Confira abaixo a programação completa - com estreia, horário e preço - de hoje, quinta-feira, 13 de abril (13/04), até domingo, 16 de abril, de cada cinema da capital cearense, como nos shoppings Benfica, Riomar Kennedy, Iguatemi, Jóquei e Via Sul.

Belo Desastre



Abby Abernathy acredita que já está bem distante de seu tumultuado passado, mas quando ela chega à faculdade com sua melhor amiga America, seu caminho para um novo começo é colocado em risco por uma aventura de uma noite com um cara chamado Travis “Mad Dog” Maddox . Travis é o típico garoto "bad boy" e exatamente a pessoa que Abby deveria evitar e o último que deveria ver na vida, mas a vida tumultuada do rapaz faz com que Abby não consiga desviar o olhar dela no garoto. Ele luta MMA para pagar a faculdade e enquanto esá no campus, ele se passa de pegador. Intrigado com a resistência da garota, Travis faz uma aposta com ela: Se ele perder sua próxima luta, ele ficará um mês sem ter relações sexuais com ninguém. Porém, se ganhar, Abby terá que morar com ele e o colega de quarto também por um mês. Mas, Travis não tem ideia do passado de Abby e, talvez, se ele descobrir, verá que os dois não são tão diferentes assim.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Kinoplex North Shopping, Via Sul e Messejana.

Horários do filme

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

14:00

18:50

Cinépolis Riomar Fortaleza

Dublado

22:20

Kinoplex North Shopping

Dublado

14:25

Centerplex Via Sul

Dublado

19:15

21:40

Centerplex Messejana

Dublado

19:15

21:15

O exorcista do Papa



O padre Gabriele Amorth, exorcista do Vaticano, luta contra Satanás e demônios possuidores de inocentes. Um retrato detalhado de um padre que realizou mais de 100 mil exorcismos em sua vida.

Clique aqui para assistir o trailer

Em que cinema o filme está em cartaz em Fortaleza

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza, Parangaba, Via Sul, Cinépolis Jóquei Fortaleza, Cinépolis Riomar Fortaleza, Benfica, Cinépolis RioMar Kennedy e Kinoplex North Shopping.

Horários do filme

Centerplex Via Sul

Dublado

19:00



Cinemas Benfica

Dublado

17:35

19:45

Cinépolis Jóquei Fortaleza

Dublado

19:45

22:10

Cinépolis Rio Mar Fortaleza

Dublado

19:50

Legendado

22:10

Cinépolis RioMar Kennedy

Dublado

18:30

21:00

Kinoplex North Shopping

Dublado

18:00

20:25

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Dublado

15:00

17:15

19:30

Legendado

21:45

UCI Parangaba

Dublado

18:30

Preço para assistir ao filme no cinema

Cinemas Benfica

Segunda:

Inteira: R$ 16

Meia-entrada: R$ 8

Terça a quinta:

Inteira: R$ 19

Meia-entrada: R$ 9,50

Sexta a domingo e feriados:

Inteira: R$ 24

Meia-entrada: R$ 12

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis North Shopping Joquei

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11



Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 28

Meia: R$ 14

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 31 (inteira) e R$ 15,50 (meia)

Noite - R$ 33 (inteira) e R$ 16,50 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Fortaleza

Segunda-feira:

Inteira: R$ 25

Meia: R$ 12,50

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 33

Meia: R$ 16,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 36 (inteira) e R$ 18 (meia)

Noite - R$ 38 (inteira) e R$ 19 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

Cinépolis RioMar Kennedy

Segunda-feira:

Inteira: R$ 22

Meia: R$ 11

Terça-feira e Quarta-feira:

Inteira: R$ 27

Meia: R$ 13,50

Quinta-feira, Sexta-feira, Sábado, Domingo e Feriados:

Matinê - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Noite - R$ 32 (inteira) e R$ 16 (meia)

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 37

Valor referente as salas tradicionais.

UCI Parangaba

Segunda a Sexta:

Super meia – R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia) exceto feriados e vésperas de feriados

Sábado, Domingo, Feriado:

R$ 32

Valor referente as salas tradicionais.

