Selvagens à Procura de Lei faz show no Anfiteatro do Dragão do Mar

Selvagens à Procura de Lei celebra novo single com show no dia 21 de abril no Anfiteatro do Dragão do Mar; ingressos para o show da banda cearense já estão à venda

Na próxima sexta-feira, 21, a banda cearense Selvagens à Procura de Lei fará show no Anfiteatro do Dragão do Mar. A apresentação do grupo será em comemoração ao lançamento do novo single, intitulado “O Verão passou, mas o Sol continua aqui”.

Nos valores de R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada), os ingressos já podem ser adquiridos no Sympla. Também é possível adquirir ingresso social com valor de R$50, basta levar no dia do evento um pacote de absorvente ou um item de higiene pessoal (sabonete, pasta de dente, escova de dente, papel higiênico e afins).

LEIA TAMBÉM Angra faz show de 30 anos de carreira em Fortaleza

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os itens arrecadados no show serão doados para Comunidade Sangue Nosso, que, desde 2020, atende pessoas que menstruam e estão em situação de rua ou vulnerabilidade social.

Após uma turnê pelo Brasil, o local escolhido para o show na Capital cearense já é conhecido pelos fãs da banda formada por Gabriel Aragão, Rafael Martins, Caio Evangelista e Nicholas Magalhães e que completa 14 anos de carreira em 2023.

Na apresentação de sexta-feira, o SAPDL irá tocar os sucessos dos álbuns “Aprendendo a Mentir” (2011), "Selvagens à Procura de Lei" (2013), “Praieiro” (2016) e “Paraíso Portátil” (2019).

CONFIRA Banda 5 Seconds Of Summer fará shows no Brasil em julho

Show Selvagens à Procura de Lei

Quando : sexta-feira, 21, às 20 horas



: sexta-feira, 21, às 20 horas Onde : Anfiteatro do Dragão do Mar



: Anfiteatro do Dragão do Mar Quanto : R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada)



: R$100 (inteira) e R$50 (meia-entrada) Vendas no Sympla



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui