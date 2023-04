Globo de Ouro aumenta número de brasileiros no júri

O aumento do número de eleitores do Globo de Ouro faz parte da promessa da organização do prêmio de expandir o tamanho e a diversidade do corpo de votação

A Hollywood Foreign Press Association (HFPA) irá expandir o corpo de votantes para a 81ª edição do Globo de Ouro. A associação é responsável por definir os indicados e os vencedores da premiação. No próximo ano, serão incluídos 215 profissionais estrangeiros, o que aumentará também a quantidade de brasileiros entre o júri. Serão 21 votantes brasileiros na premiação de cinema e TV.

Os novos votantes internacionais se juntaram aos atuais 95 membros. Assim, a próxima edição do Globo de Ouro terá 310 pessoas responsáveis pela votação. O aumento do número de eleitores faz parte da promessa da organização do prêmio de expandir o tamanho e a diversidade do corpo de votação. As informações foram divulgadas pelo site The Hollywood Reporter.

Entre os novos brasileiros, estão Barbara Demerov, Camila Henriques, Cecilia Barroso, Daniel Oliveira, Elaine Guerini, Felipe Branco Cruz, Leticia Silva Queiroz, Lorenna Montenegro, Mariane Morisawa, Pedro Paunero González, Renato Henrique Dias Silveira, Suzana Uchôa Itiberê e Yasmine Paula Evaristo.

Eles se juntam a Ana Maria Bahiana, Paoula Abou Jaoude, Jânio Nazareth, Miriam Spritzer, Daniel Herculano, Enoe Lopes Pontes, Isabel Wittman, Kel Gomes e Mario Abbade. A lista foi divulgada pelo jornal O Globo. A 81ª edição do Globo de Ouro será realizada em 7 de janeiro de 2024.

Segundo a HFPA, o corpo de votação agora reúne 76 países, incluindo eleitores internacionais de países recém-adicionados, como Camarões, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Cazaquistão, Malásia, Sérvia e Tanzânia. De acordo com a organização, a nova divisão corresponde a 25% de latinos, 14% de asiáticos, 10% de negros, 9% do Oriente Médio e 42% de brancos. Além disso, pelo menos 17% se identifica como LGBTQIA+.



