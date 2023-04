Ceará Junino: últimos dias para inscrições de quadrilhas juninas

Últimos dias para realizar as inscrições no XXIII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas 2023. Os interessados devem se inscrever até o dia 15 de abril.

Seguem abertas as inscrições para o XXIII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas 2023. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o dia 15 de abril. A Secretaria de Cultura do Ceará lança também o XXII Edital Ceará Junino para os Festivais Regionais e XVIII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino 2023. O objetivo é fomentar as manifestações culturais e tradicionais relacionadas ao ciclo junino no Ceará. As inscrições estão disponíveis no site do Mapa Cultural do Ceará.



O XXIII Edital Ceará Junino para Quadrilhas Juninas – 2023 busca disseminar a cultura artística regional de grupos ou coletivos durante o período de festejos juninos. São várias categorias que visam incluir todas as faixas-etárias e promover a diversidade de artistas. São elas: Quadrilha Junina Infantil, Quadrilha Junina Adulta, Quadrilha Junina da Diversidade e Quadrilha Junina Culturas Camponesas.

Como participar

Para integrar o projeto, a inscrição deve ser feita por uma pessoa física representante do coletivo relacionado ao Ciclo junino. Com idade igual ou superior a 18 anos, a pessoa também deve ter residência no Ceará há pelo menos dois anos.

Outro pré-requisito é que o representante tenha no mínimo três anos de experiência como produtor ou organizador nos Ciclos Juninos, além de precisar ser um agente cultural com cadastro atualizado no Sistema E-parcerias da CGE. Ao todo, 138 projetos serão selecionados e o recurso total direcionado será de R$2.893.800.



O edital prevê a ainda a reserva de 20% das vagas para candidatos negros, 5% para quilombolas, 5% para candidatos indígenas e 10% para candidatos indígenas.

Festivais Regionais e XVIII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino – 2023

O XXII Edital Ceará Junino para os Festivais Regionais e XVIII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino – 2023 está aberto para consulta pública desde o dia 6 de abril, após 30 dias desde a publicação do edital, as inscrições serão abertas ao público e podem ser realizadas em até 15 dias.

O Edital tem a premissa de apoiar e incentivar a preservação e difusão das tradições regionais cearenses relacionadas ao período junino. Para isso será feita uma seleção pública de uma Instituição Jurídica de Direito Privado Sem Fins Lucrativos para realizar parceria com a Secult Ceará, em regime de mútua cooperação, para a preparação dos 21 Festivais Regionais de Quadrilhas Juninas, e o XVIII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino. Os eventos podem ser realizados em Fortaleza ou em qualquer outro município cearense.

Os Festivais Regionais de Quadrilhas Juninas são programações típicas das festas juninas e contam com apresentações competitivas de quadrilhas juninas adultas, com casamentos, grupo musical regional, comidas típicas e outras manifestações artísticas regionais.

O XVIII Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino tem a participação de 21 quadrilhas juninas com a inclusão de cidade cenográfica, decoração junina, feiras de comidas típicas e apresentações artísticas de cultura regional.

Inscrições

Quando: até dia 15 de abril

Onde: site do Mapa Cultural

Gratuito



