Succession: série da HBO rende obituário em jornal estadunidense

Alerta de spoilers: nesta matéria há detalhes sobre o episódio mais recente da série Succession. Não é recomendada a leitura a quem queira evitar revelações da trama.

Todo o mundo tem uma morte de personagem fictício que deixou marcas como se fosse uma pessoa próximo. A série Succession, da HBO, levou o sentimento além: o terceiro episódio da temporada final, nesse domingo, 9, chegou a render obituário em um jornal do mundo real.

4 horas depois de ter finalizado o episódio eu ainda estou processando tudo o q aconteceu, a forma que o episódio foi construído foi brilhante, as atuações de todos eles alcançaram outro nível, dia 9 de abril de 2023 entrou para a história da TV #SuccessionHBO pic.twitter.com/L8Bwt1sC8K Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine April 10, 2023





O periódico estadunidense Los Angeles Times publicou, nos minutos finais do episódio, um texto sobre a trajetória do magnata Logan Roy. Logan, um dos protagonistas da série, é um bilionário que causa intrigas familiares na disputa pelo seu legado - e sua fortuna.

A morte de Logan era tida como quase certa pelo público da série. Houve, porém, quem tenha passado o episódio inteiro imaginando se tratar de mais uma armação do patriarca: o corpo de Logan só apareceu no final do capítulo.





O texto do Los Angeles Times fala sobre a morte de Logan e traz declarações dos personagens de Succession. A matéria tem direito até mesmo a uma análise sobre as ações da empresa fictícia Waystar Royco, cujo comando é disputado pelos filhos de Logan durante a série.

Séries de ficção deixam marcas no mundo real

A mistura entre ficção e realidade não é algo novo. Possivelmente o caso mais famoso aconteceu em 1938, quando o cineasta e escritor Orson Welles transmitiu por rádio uma dramatização do livro "Guerra dos Mundos", de H. G. Wells, como se fosse uma invasão alienígena real.

Há também exemplos mais recentes. Na série Lost (2004-2010), diversas publicações fictícias referenciadas nos episódios tiveram versões criadas no mundo real.

Breaking Bad (2008-2013) consolidou a prática: no drama, um site é feito para arrecadar doações e custear o tratamento do protagonista Walter White contra um câncer de pulmão - a página existe e segue online. Um obituário para Walter foi pago por fãs e publicado no Albuquerque Journal, periódico da cidade onde se passa a série. Até mesmo um funeral, com velório e lápide, ocorreram após o último episódio.

Mais sobre Filmes e Séries

Sobre o assunto Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 10/04/23

Os Embalos de Sábado à Noite: terno usado por Travolta será leiloado

Sandy e Fábio Porchat vão estrelar filme inspirado em 'Evidências'

Netflix, Disney + e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

Coringa 2: nova foto de Lady Gaga é divulgada após fim das gravações

Camila Pitanga e Murilo Rosa são confirmados em novela da HBO Max

Nintendo precisava participar do filme, diz criador do Mario Bros

Todas as Flores estreia segunda parte com sinal aberto no Globoplay

Tags