Netflix, Disney + e HBO Max: veja lançamentos do fim de semana

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Trolls: Tour Mundial" e "I Wanna Dance With Someboby", confira as opções!

Netflix



Barb está decidida a conseguir uma nação submissa ao rock, o que leva a rainha Poppy, Branch e companhia a unir todos os Trolls e salvar os outros géneros da extinção.

​Clique aqui para ver o trailer

HBO Max



Desde que era apenas uma menina do coro de New Jersey até à carreira mundial como uma das artistas mais vendidas e premiadas de todos os tempos, "I Wanna Dance With Someboby" transporta o público numa viagem pungente e emocional pela vida e carreira de Whitney Houston, através dos espetáculos e dos êxitos mais populares, do sucesso e dos dramas que preencheram a sua vida.

Clique aqui para ver o trailer

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Irresistível



Trolls: World Tour



Transatlântico



Fome de Sucesso



Treta - Temporada 1



Meu Amigo Lutcha



CoComelon - Temporada 4



Família em Primeiro Lugar - Temporada 1



O Advogado de Divórcio - Temporada 1



A Sogra que Te Pariu - Temporada 2



Procurados - EUA: O Atentado à Maratona de Boston



Disney +

Crossover - Temporada 1



Amphibia - Temporada 3



The Mandalorian - Temporada 3



Equipe de Resgate - Temporada 1



Viagem ao Centro da Terra - Temporada 1



Mundo de Sabores com Moe Cason - Temporada 1



Dra. Joya: Dermatologista Animal - Temporada 1



Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph



Prime Video

Tensão nas Alturas



Sonho Mortal - Temporada 1



Coração de Fogo



Fé nas Alturas



O Internato: Las Cumbres - Temporada 3



Ilha da Sedução - Temporadas 1 a 4



Gangs Of Lagos



No Limite do Mundo



Waiting For Rain



Star+

Segredos Ocultos



Amém: Perguntando ao Papa



AREA21: Live on Planet Earth



Retrospectiva 2022



Mães da Máfia - Temporada 1



Isso Se Chama Amor - Temporada 1



Em Busca de um Chefe - Temporada 1



As Pequenas Coisas da Vida - Temporada 1



Wu-Tang: An American Saga - Temporada 3



Caçadores de Mentes Criminosas - Temporada 1



Desafio Sob Fogo: Vida ou Corte - Temporada 1 e 2



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial - Temporada 1



HBO Max

Pânico



Pânico 2



Pânico 3



Pequena Mamãe



O Amor Dá Voltas



O Chamado



O Chamado 2



Bumblebee



As Agentes 355



As Múmias e o Anel Perdido



A Lenda do Cavaleiro Verde



Fátima - A História de um Milagre



Missão: Impossível



Missão: Impossível 2



Missão: Impossível 3



Missão: Impossível - Protocolo Fantasma



Missão: Impossível - Nação Secreta



Missão: Impossível - Efeito Fallout



Sobrenatural: Capítulo 2



I Wanna Dance with Somebody - A História de Whitney Houston



O Espetacular Homem-Aranha 2: A Ameaça de Electro



