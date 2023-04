Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 10/04/23

Um filme de superação vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 10 de abril de 2023 (10/04/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "Invictus” é um longa-metragem dirigido por Clint Eastwood.



Recentemente eleito presidente, Nelson Mandela tinha consciência que a África do Sul continuava sendo um país racista e economicamente dividido, em decorrência do Apartheid. A proximidade da Copa do Mundo de Rúgbi, pela primeira vez realizada no país, fez com que Mandela resolvesse usar o esporte para unir a população. Para tanto, chama para uma reunião Francois Pienaar, capitão da equipe sul-africana, e o incentiva para que a seleção nacional seja campeã.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

Invictus

Quando: hoje, segunda, 10 de abril de 2023 (10/04/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

