Todas as Flores estreia segunda parte com sinal aberto no Globoplay

O sucesso da Globoplay "Todas as flores" volta na noite desta quarta-feira, 5, a partir das 20 horas, em live especial. A boa notícia, além da volta desse novelão, é que a trama estará liberada até o dia 28 de abril para quem não é assinante da plataforma de streaming da Globo. Os capítulos serão publicados no Globoplay, a partir das 20h nessa semana (nas próximas semanas, todas as quarta, um bloco novo com cinco capítulos a partir das 18h).

A primeira parte da trama do autor João Emanuel Carneiro terminou com a mocinha Maíra (Sophie Charlotte) no centro cirúrgico, fazendo um procedimento de risco que pode reverter a condição da cegueira dela. A cirurgia de alto risco é para conseguir recuperar o filho que foi sequestrado pela própria mãe, Zoé (Regina Casé).

Contém spoiler

No retorno da novela o que posso contar é que Maíra recupera a visão de forma parcial. Porém, a nova condição não será revelada para sua mãe Zoé e principalmente para Vanessa (Letícia Colin), dupla de vilãs, e que devem sofrer a vingança da protagonista.

Exibição especial no cinema

A exibição de um capítulo com edição exclusiva de ‘Todas As Flores’ movimentou o Kinoplex Leblon Globoplay, no Rio de Janeiro, na noite da segunda-feira, dia 03. Elenco, equipe e convidados se reuniram para assistir ao capítulo que dá continuidade à história de Maíra (Sophie Charlotte), além de outras cenas inéditas da obra criada e escrita por João Emanuel Carneiro com direção artística de Carlos Araujo. A segunda fase da novela estreia nesta quarta-feira, dia 5, com live do primeiro capítulo, também para não assinantes, às 20 horas. A cada quarta-feira, cinco episódios chegam à plataforma, sempre às 18 horas.



Autor consagrado por construir personagens dúbios e escrever novelas com ganchos surpreendentes, João Emanuel Carneiro fala sobre como traz essas características para a trama: “Em ‘Todas As Flores’ temos personagens contraditórios e interessantes. O público está gostando disso, dessa provocação. Para a segunda fase, vocês podem esperar uma virada de jogo. Quem estará no purgatório ou no paraíso? Vocês que terão que decidir”, declarou o autor.

