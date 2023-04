Netflix: 'Stranger Things' ganhará animação derivada da série

Com história independente do enredo de "Stranger Things", animação derivada ainda não possui previsão de lançamento na Netflix

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 10, o primeiro produto derivado de “Stranger Things”: uma animação inspirada nos desenhos matinais dos anos 1980. A informação é do portal cinematográfico IndieWire.

Ainda sem título, enredo ou data de estreia reveladas, a produção é descrita como uma animação ambientada dentro do universo da série, mas que contará sua própria história de forma independente.

O desenvolvimento do spin-off irá ficar por conta da Flying Bark Productions, estúdio por trás de desenhos animados da Marvel: "What If?” e “Garota da Lua”. Matt e Ross Duffer, os irmãos Duffer, criadores de "Stranger Things", vão atuar como produtores-executivos.

“Stranger Things” acompanha os acontecimentos bizarros da cidade de Hawkins, no interior dos Estados Unidos, centrando-se em um grupo de adolescentes que, na primeira temporada, encontram-se com Eleven, uma misteriosa menina dotada de superpoderes.

A série é considerada um dos principais sucessos da Netflix, sendo uma das mais assistidas na plataforma. As quatro temporadas de “Stranger Things” estão disponíveis no streaming, já o quinto e último ano deverá ser filmado a partir do mês de junho, mas ainda sem data de estreia definida.



