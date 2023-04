Semana Santa: confira funcionamento de equipamentos culturais

Espaços culturais da cidade de Fortaleza têm funcionamento variado ao longo do final de semana; veja horários

Com o feriado da Semana Santa, o funcionamento de diversos serviços e espaços varia. Neste sentido, o Vida&Arte preparou uma guia do funcionamento de alguns dos principais equipamentos culturais de Fortaleza entre a sexta-feira, 7, e o domingo de Páscoa, 9.

Pinacoteca do Ceará

Sexta, 7 - fechada

Sábado, 8 - funcionamento normal, de 12h às 20 horas (entrada nas exposições até 30 minutos antes do fechamento)

Domingo, 9 - funcionamento normal, de 10h às 18 horas (entrada nas exposições até 30 minutos antes do fechamento)

Onde: Rua 24 de Maio, Praça da Estação, s/n - Centro

Mais informações e programação completa: @pinacotecadoceara

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estação das Artes

Sexta, 7 - fechada

Sábado, 8 - 9h às 15 horas e de 17h às 20 horas (entrada nas exposições até 30 minutos antes do fechamento)

Domingo, 9 - 9h às 18 horas (entrada nas exposições até 30 minutos antes do fechamento)

Onde: rua Dr. João Moreira, 540 - Centro

Mais informações e programação completa: @estacaodasartes.ce

Dragão do Mar

Sexta, 7 - funcionamento normal, de 9h às 21 horas (com horários distintos entre cada espaço); Lindo Sebo Delirante e loja da CeArt fechadas

Sábado, 8 - funcionamento normal, de 9h às 21 horas (com horários distintos entre cada espaço)

Domingo, 9 - funcionamento normal, de 9h às 21 horas (com horários distintos entre cada espaço)

Onde: rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema

Mais informações e programação completa: @dragaodomar ou (85) 3488.8600 e (85) 3488.8608

Cineteatro São Luiz

Sexta, 7 - sessões de "John Wick 4: Baba Yaga" às 12h30min, 15h40mn e 18h50min

Sábado, 8 - sessões de "John Wick 4: Baba Yaga" às 9h30min, 13h30min e 16h40min

Domingo, 9 - sessões de "John Wick 4: Baba Yaga" às 9h30min, 13h30min e 16h40min

Onde: rua Major Facundo, 500 - Centro

Mais informações e programação completa: @cineteatrosaoluiz ou (85) 3252.4138 (bilheteria)

Theatro José de Alencar

Sexta, 7 - fechado

Sábado, 8 - programações a partir das 14 horas, incluindo visitas guiadas, exposição, Paixão de Cristo e espetáculos multilinguagens

Domingo, 9 - programações a partir de 14 horas, incluindo visitas guiadas e exposição

Onde: rua Liberato Barroso, 525 - Centro

Mais informações e programação completa: @tja.theatrojosedealencar, (85) 3101.2586 ou (85) 98211.6763 (WhatsApp)

Sobre o assunto Djavan e Makem fazem show gratuito no aniversário de Fortaleza

Coral do IFCE realiza espetáculo sobre pós-pandemia em abril

Gratuito: Senac abre vagas para cursos de Moda, Gastronomia e mais

Páscoa 2023: conheça mulheres que empreendem com ovos de chocolate

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags