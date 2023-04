Coral do IFCE realiza espetáculo sobre pós-pandemia em abril

O Coral do campus de Fortaleza do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) continua a apresentar em abril o espetáculo “No Novo Tempo”. A obra canta sobre os momentos pós-pandemia e será realizada no Teatro Dragão do Mar ao longo de todos os sábados e domingos do mês, às 19 horas.

As entradas estão à venda por R$10 (inteira) e R$5 (meia), diretamente na bilheteria do equipamento cultural ou por link disponibilizado no perfil do Coral do IFCE no Instagram. No espetáculo, são fundidas as linguagens teatral e visual com a música. A regência é feita pelo professor Davi Silvino.

O Coral é formado por 35 integrantes, que variam entre alunos, servidores e membros da comunidade externa. A preparação corporal é de Tomaz de Aquino e Circe Macena, os figurinos são de Natasha Sonali e Rebeca Felipe, a iluminação é de Ciel Carvalho e a produção executiva é feita por Rubens Tadeu.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto The Town: Pitty e Queens Of The Stone Age são anunciados

Cazuza 65 anos: 5 curiosidades musicais sobre o poeta ‘exagerado’

Anitta encerra contrato com Warner Music após críticas à gravadora

No novo tempo: Retomada em três atos

O grupo conta com arranjos vocais próprios, com a presença forte da movimentação e expressão corporal aliadas ao cenário e à iluminação.“No Novo Tempo” destaca um cenário pós-pandêmico, passando pelas adversidades vividas pela humanidade ao longo dos últimos anos devido à crise sanitária de covid-19. A perspectiva de superação é abordada, sem deixar de lado as lembranças das dores das perdas.

O trabalho é dividido em três atos. o primeiro, intitulado “Força”, mostra como as portas estão fechadas para o mundo e aqueles que estão na parte de dentro vivem e aprendem. Na sequência, o ato “Amor” aponta para como esse sentimento permitiu às pessoas redescobrirem a vida e traçarem novas relações familiares, sociais e culturais.

Encerrando o espetáculo, o ato “Cantar” é dedicado à música e ao “cantar” enquanto um gesto libertador. Ao todo, são interpretadas 21 músicas em “No Novo Tempo”. A trilha sonora é formada por composições de grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Dominguinhos, Patativa do Assaré, Ivan Lins, Lulu Santos e Renato Russo.

Fundado em 1956, o Coral do IFCE conta com grande maioria formada por alunos da instituições e se destaca pelo repertório voltado à música brasileira. O grupo se notabiliza pelos encontros de corais em diversas cidades brasileiras, pela participação no Festival Internacional Eurochestries, na França (2011), e pelos espetáculos “Alucinação” (2016) e “Coração do IFCE Canta Gil” (2019).



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

No Novo Tempo

Quando: 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de abril (sábados e domingos), às 19 horas

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$10 (inteira) e R$5 (meia)

Mais informações: @coraldoifce no Instagram



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags