Gratuito: Senac abre vagas para cursos de Moda, Gastronomia e mais

Ofertando mais de 200 vagas, os cursos gratuitos do Senac Ceará oferecem qualificação profissional nas áreas de Gastronomia, Moda, Saúde e Tecnologia

Durante os meses de maio e junho, o Senac Ceará irá ofertar mais de 200 vagas para os cursos gratuitos nas áreas de Moda, Gastronomia, Tecnologia, Gestão e Saúde por todo o Estado.

Ocorrendo nas unidades de Aquiraz, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Maranguape, Cedro e Fortaleza, as formações são voltadas para qualificações, aperfeiçoamentos e cursos técnicos.

A programação de cursos faz parte do Programa Senac de Gratuidade (PSG), que promove cursos gratuitos de educação profissional, com ofertas de bolsas de estudo para pessoas que preencham um dos requisitos: renda familiar mensal de até dois salários mínimos, estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica, ou ser trabalhador desempregado ou empregado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA Exposição virtual aborda mudanças e efeitos no centro de Granja

Nas qualificações profissionais, os interessados podem escolher entre as formações nas áreas de Gastronomia, Moda e Beleza. Estão sendo oferecidos cursos de aperfeiçoamento de cozinheiro, padeiro, pizzaiolo, modelista, costureiro, cabeleireiro, manicure e pedicure.

As inscrições são on-line e estão sendo feitas no site do Senac Ceará.

Cursos gratuitos do Senac Ceará

Onde: unidades de Aquiraz, Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Maranguape, Cedro e Fortaleza

Inscrições e mais informações: (85) 3270-5400 ou psg.ce.senac.br

Gratuito



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags