Morrissey fará shows no Brasil em 2023, diz jornalista

Ex-vocalista da banda The Smiths, Morrissey, retornará ao Brasil após cinco anos

Morrissey fará shows no Brasil em 2023. A notícia foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch. O artista volta ao País após cinco anos. Sem datas e locais definidos, acredita-se que o cantor se apresentará em outubro.

O Brasil é o sexto que mais ouviu músicas do artista em 2022, segundo o próprio cantor divulgou em seu site oficial. Apenas o Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Austrália aparecem à frente.

Considerado pela BBC (British Broadcasting Corporation) como uma das figuras mais influentes da história do pop britânico, o artista é ex-vocalista da banda The Smiths, considerada pela NME (New Musical Express) a banda “mais influente de todos os tempos”, ficando acima dos Beatles.

Ainda de acordo com o jornalista, Morrissey está em turnê na Europa, no momento, e tem incluído nos shows quatro a cinco canções dos Smiths no repertório.

