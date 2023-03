Iggy Azalea afirma que fará show no Brasil em 2023

A rapper australiana Iggy Azalea afirmou que fará um show no Brasil ainda neste ano. A informação foi divulgada pela cantora na madrugada desta quarta-feira, 29, no Twitter.

"Estarei fazendo um show no Brasil este ano e estou animada porque da última vez eu estava grávida, mas desta vez estou arrasando!", escreveu. Apesar do anúncio, a cantora ainda não divulgou data.

Confira o tweet:

I’m doing a show in Brazil this year and I’m excited because last time I was pregnant but thissssssss time I’m throwing asssss! Lmaooooooo — IGGY AZALEA (@IGGYAZALEA) March 29, 2023

Iggy esteve no País em 2018 e se apresentou no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, antes do "Jogo das Estrelas", amistoso organizado por Zico. Em 2019, ela retornou ao Brasil e realizou um único show em São Paulo que contou com a participação de Pabllo Vittar.

Em 2021, a artista lançou a faixa "Brazil" em homenagem aos fãs do País. "Sempre que eu visitei o Brasil, sempre tive a plateia mais incrível! Os brasileiros sabem como enlouquecer e se divertirem em um show. Essa é a referência", declarou na época.



A cantora também já lançou um feat com Anitta, a faixa "Switch", que foi apresentada pelas duas no "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Elas chegaram a gravar um clipe, mas após o vídeo vazar na internet nunca houve lançamento oficial.

