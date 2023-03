Max Petterson retorna a Fortaleza em abril com show de humor

Max Petterson volta a apresentar o espetáculo de humor "Bôcu Bonjour" que já foi visto por mais de 7 mil pessoas no Brasil e em Portugal

Ator, comediante e youtuber, Max Petterson está de volta ao Brasil com o espetáculo de humor “Bôcu Bonjour”, onde narra suas aventuras em Paris e no mundo. Nos dias 7 e 8 de abril, ele sobe ao palco do Theatro Via Sul, em Fortaleza.

Natural de Farias Brito, interior do Ceará, Max deixou o Brasil em 2014 com o objetivo de concluir a graduação de teatro na Universidade de Paris-VIII. Na França, passou a gravar vídeos sobre sua relação com Paris e viralizou nas redes sociais.

“Bôcu Bonjour” reúne as aventuras na Cidade Luz, além da vida do humorista no Ceará. O espetáculo surgiu em 2020, mas passou por uma pausa por conta da pandemia de covid-19.

Em 2022, Max teve todas as sessões de Fortaleza esgotadas. “Desde o ano passado, fizemos o show para mais de 2 mil pessoas em Fortaleza. Pra mim ainda é surreal!”, declara. Os ingressos para assistir à apresentação no Theatro Via Sul custam a partir de R$ 40 e a classificação indicativa é de 14 anos.

Espetáculo Bôcu Bonjour

Quando: sexta, 7, e sábado, 8, de abril, às 20 horas

Onde: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

Quanto: R$40 a R$100 + taxas

Classificação Indicativa: 14 anos

Vendas online: Ingresso Digital



