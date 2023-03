Luísa Sonza posta foto com produtor que trabalhou com Beyoncé

A cantora Luísa Sonza publicou foto com produtores e compositores que já trabalharam com artistas famosos, como Beyoncé, Ariana Grande e Madonna

Luísa Sonza pode estar se preparando para levar a carreira para além do Brasil. Após curtir o Lollapalooza em São Paulo, a cantora foi para Los Angeles, nos Estados Unidos, e publicou fotos na terça, 28, com nomes importantes da indústria fonográfica estadunidense, incluindo os produtores Timbaland e Tommy Brown e a compositora Njomza.



Timbaland esteve presente na produção de vários hits, como "Say It Right" de Nelly Furtado e "4 Minutes" de Madonna e Justin Timberlake. Também trabalhou com Beyoncé, Jay-Z, Missy Elliott, Demi Lovato, Katy Perry e Jennifer Lopez.

Já Njomza e Tommy Brown são conhecidos pelos trabalhos com Ariana Grande. A compositora co-escreveu "7 Rings" e "Thank U, Next", enquanto Brown trabalha com Ariana desde 2013, quando a artista lançou o primeiro álbum, intitulado "Yours Truly".

O último single de Luísa foi “MAMA.CITA”, parceria com Xamã, além de ter gravado uma participação no DVD "Ao Vivo em São Paulo" de Mari Fernandez, com previsão de lançamento para abril. Recentemente, ela afirmou que pretende dar uma pausa nos lançamentos para criar novas composições.

Confira imagens postadas por Luísa Sonza:

