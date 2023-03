Comida asiática: Marcelo Fugita assina novo menu do Mangostin

Novo menu do restaurante Mangostin, no Hotel Gran Marquise, reúne pratos com ingredientes de diferentes países asiáticos e é assinado pelo chef Marcelo Fugita, referência no Brasil

A cada novo ano os sabores diversos de países orientais alcançam os paladares de clientes cearenses. Em Fortaleza, por exemplo, há espaço para a culinária tailandesa, sul-coreana, chinesa e japonesa, sendo servidos pratos que exploram gostos pelos macarrões, peixes e suas variações. Como esquecer, então, do sushi, já popularizado há bastante tempo no Ceará?

Agregando essas possibilidades, o restaurante Mangostin, no Hotel Gran Marquise, tem desde 2008 a missão de fundir as cozinhas da China, Coreia do Sul, Tailândia e Japão. Precedido pelo restaurante Mariko (criado em 1993 e pioneiro no Ceará na oferta de comida japonesa) e depois pelo Sumirê, o novo Mangostin atualiza seu cardápio e estrutura, mantendo como objetivo proporcionar experiências da culinária asiática.

A reabertura aconteceu na sexta-feira, 24, após quase três meses de obras. Arquiteto Racine Mourão assina ambientação, que conta ainda com a ação do mixologista Marcelo Serrano assinando os drinks. Também entrou a expertise do chef Raimundo Castro e a consultoria gastronômica do chef Marcelo Fugita, referência nacional na cozinha asiática.

A visão expansiva - e dialogada com o desejo dos clientes - é algo defendido por Fugita. "Se for só no seu pensamento e não escutar o que o público está precisando e quer, você não vai ter sucesso", destaca. Assim, ele leva ao restaurante o que está em alta em grandes centros como Nova Iorque, Tóquio e São Paulo.

Marcelo Fugita: "Gastronomia é como a Moda"

O novo cardápio do Mangostin segue as tendências gastronômicas atuais na culinária asiática. "As tendências da gastronomia são como as da moda. Elas vão e voltam. Nas bebidas, tem a época que todo mundo bebe gin, então todo mundo faz drinks com gin. Hoje, o que está muito em evidência é a gastronomia coreana, como foi a tailandesa há um tempo atrás. Abriram-se muitos restaurantes coreanos. Quanto à comida japonesa, é o que comanda o mercado da gastronomia oriental no Brasil", destaca Marcelo Fugita.

Para ele, o Brasil é como um grande centro criador de pratos contemporâneos da linha japonesa, "que começam com o tradicional para iniciar as criações". "Se você não tem uma base muito boa, você já começa compondo errado. A criação é aquilo: o céu é o limite. Você pode acertar ou pode errar muito, ou pode viajar em uma construção de prato e agregar sabores que não vão deixar o produto final bacana", acrescenta.

Nesse sentido, Marcelo Fugita aponta que o caminho da gastronomia contemporânea é pensar em novas possibilidades: "Falo até com alguns amigos meus que 'pararam no tempo', que não pesquisam. Eles acabam ficando para trás. A tendência hoje, até no mundo profissional, para quem trabalha com comida japonesa, oriental, asiática é abrir um pouco a cabeça e pesquisar, porque se você ficar parado vão te engolir. O ideal é diversificar cada vez mais e sempre fazendo conexão com ingredientes de outros países".

Berço da gastronomia asiática no Ceará

Há 15 anos em atividade, o Mangostin recebe a partir desta sexta-feira, 24, atualização na estrutura e nas opções do menu. Além do acompanhamento das tendências gastronômicas da culinária asiática contemporânea, o novo menu teve diminuição da quantidade de pratos. Segundo conta o consultor Marcelo Fugita, "o cardápio anterior era muito extenso e a adaptação ajuda o cliente a escolher com mais facilidade os pratos que deseja".

O ambiente conta com pedras brutas, pinturas naturais, madeira fluida e tons ocres e terracota para "conduzir o público entre um Oriente aconchegante e atraente, ao passo que também mergulha na ancestralidade local", define Racine Mourão. A capacidade foi de 48 para 80 lugares.

Além da inovação no cardápio, a apresentação das iguarias ganha novas roupagens. Nos pratos assinados pelo chef Marcelo Fugita, o foco é a comida japonesa, mas com mistura de ingredientes de outros países, como no caso da entrada Tiradito de Polvo (R$ 125).

Ele aposta também em pratos como a entrada Carpaccio de Salmão Trufado (R$ 78), com 12 fatias finas de salmão com salsa trufada, flor de sal, raspas de siciliano, ovas, gergelim moído, azeite trufado, cebolinha, cebola roxa, tomate, cereja e coentro. "São ingredientes que brincam na sua boca, para você ter a sensação de vários sabores dentro de um prato só", afirma.

"Você encontra o ácido de um molho japonês, tem a fatia de salmão com azeite trufado, uma salsa trufada, um pouquinho de ovas para dar uma estalada quando você mastiga", complementa.

Na parte de sushis e sashimis, há a Dupla de Barriga de Salmão com Pimenta Coreana (R$ 30), um niguiri (bolinho de arroz) de barriga de salmão com pimenta coreana maçaricada, azeite de ervas, flor de sal e raspas de siciliano. "Na composição tem um pouquinho de açúcar, então quando uso o maçarico dá uma leve caramelizada e eu finalizo com azeite de ervas", revela.

A fusão de sabores acontece também no prato principal: Tuna Katsusando (R$ 70), sanduíche com filé de atum empanado, picles de pepino, molho hoisin, maionese japonesa e finalizado com pimenta sriracha e folhas de coentro.

Quanto à carta de drinks, alguns dos destaques são o Moscow Mule (R$ 36), bebida que reúne vodka, limão, açúcar, bitter e espuma de gengibre, o Mangostin Spritz (R$ 42), feito de saquê com chá verde, aperol, lichia recheada com wasabi e manjericão.

Restaurante Mangostin

Quando: segunda a sábado, das 19 horas à 23 horas

Onde: Hotel Gran Marquise (avenida Beira Mar, 3980 - Mucuripe)

Reservas pelo WhatsApp: (85) 4006.5000

Mais informações: no Instagram @restaurantemangostin



