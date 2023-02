Para curar a ressaca: confira opções de sopas em Fortaleza

Com legumes, frango ou carne, as sopas e caldos são alimentos nutritivos e indicados para amenizar os sintomas da ressaca após as festas de Carnaval

Após dois anos sem Carnaval, os festejos voltaram com tudo em 2023. Nesse período, o consumo de bebida alcoólica tende a aumentar e o que costuma vir depois é a ressaca. A ingestão excessiva de álcool costuma ocasionar dor de cabeça, náusea e até sensibilidade à luz. Porém há alguns alimentos que podem amenizar esses sintomas.

A nutricionista Thaís Barbosa explica que beber bastante água, bebidas isotônicas para recuperar os sais minerais e descansar o corpo são medidas importantes, mas a alimentação também pode ter um impacto positivo. Frutas, verduras e proteínas são algumas das indicações. Por isso, as sopas e caldos são ótimas opções, já que costuma reunir água, carnes e legumes em seu preparo.

"É um alimento forte, rico em fibra, vitamina e proteína que proporciona bem estar e melhora dos sintomas da ressaca", detalha. Alguns ingredientes que a nutricionista indica incluir ao preparar o alimento são couve, espinafre, agrião, gengibre e ovo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Couve, espinafre e agrião fornecem vitaminas, minerais e compostos bioativos que estimulam o processo de destoxificação do álcool. O gengibre tem propriedades digestivas, ajuda a aliviar o mal estar. O ovo é rico em acetilcisteína, um antioxidante que evita a lesão celular e que auxilia na recuperação do organismo", explica.

Caldo ou Sopa: entenda as diferenças

Há quem ache que sopa e caldo são a mesma coisa, mas a verdade é que cada prato tem sua particularidade. Entenda as diferenças:

Caldo: feito a partir de água com legumes, temperos e especiarias, o caldo pode ser consumido apenas como um líquido quente

ou pode ser utilizado como base para outros pratos, como risotos e a própria sopa.

Sopa: diferente do caldo, a sopa leva pedaços de legumes, hortaliças, carnes, arroz ou macarrão.

Caldo ou Sopa: saiba onde encontrar

Benévolo Café e Gelato



Além dos sanduíches, tapiocas e gelatos, a Benévolo também possui sopas no cardápio, como a de abóbora e a canja de galinha, que é uma opção low carb. Os pratos estão disponíveis nas lojas da Ana Bilhar, Monsenhor Tabosa e no delivery, através do iFood, custando a partir de R$ 21,90 a porção com 350 ml, que é acompanhada por torradas artesanais.



Onde: Rua Ana Bilhar, 1083 e Av. Monsenhor Tabosa, 688

Quando: Todos os dias (das 8h às 23 horas na Ana Bilhar e 9h às 21 horas na Monsenhor Tabosa)

Instagram: @benevolo_cafe_gelato_boulange

Delivery: iFood



Caldin Soparia



Consomé de camarão, de abóbora com carne seca, de peixe e sopa de feijão são algumas opções disponíveis no cardápio da Caldin Soparia, localizada no Prefeito José Walter e que funciona para retirada e delivery, atendendo o próprio bairro e adjacências. O empreendimento é de Ingrid Albuquerque e produz dois sabores por dia. Também é vendido em dois tamanhos: 250ml, custando R$ 8, e 500ml, por R$ 12.



Onde: Avenida I, 945 - José Walter

Quando: segunda à quinta, a partir das 18h50min

Instagram: @caldin_soparia

Delivery: 85 99955.2794



Santa Sopa



Localizado na Parquelândia, o Santa Sopa é gerido pelas sócias Jeanne Diniz e Daniela Martins. O estabelecimento tem espaço presencial mas também faz entregas através dos aplicativos iFood e Rappi. Os sabores oferecidos são carne com legumes, feijão, canja, consomé de frango, costelinha, caldo de peixe com ovo de codorna, carne com ovos e carne de sol com macaxeira. São duas opções de tamanhos: 350ml, por R$ 11 (ou R$ 12 reais para viagem), e 500ml por R$ 14 (ou R$ 15 para viagem). O espaço funciona de segunda a sexta, das 17h até as 21 horas.



Onde: Azevedo Bolão, 1522 - Parquelândia

Quando: segunda a sexta, das 17h até as 21 horas

Instagram: @santa_sopa

Delivery: iFood e Rappi



Sopa com amor



Com caldos, sopas, consomés e opções low carb, sem glúten e sem lactose no cardápio, o Sopa com Amor possui atendimento presencial em dois bairros, Aldeota e Maraponga, e delivery através do iFood. Os sabores disponíveis variam de acordo com o dia, mas alguns dos mais pedidos são o consomé de peixe, a sopa low carb de abóbora com carne do sol, caldo de carne moída com ovos e consomé de frango, que não tem glúten nem lactose. Há duas opções de tamanho: 355ml, por R$ 12, e 473ml, por R$ 16.



Onde: rua Desembargador Moreira, 2355, loja 23, Imprensa Food Square e Av. Godofredo Maciel, 3081 - Loja 15, Maraponga Food Square

Quando: todos os dias, 17h às 23 horas

Instagram: @sopacomamorce

Delivery: iFood



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags