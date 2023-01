Membro do grupo de k-pop Got7, Jackson Wang fará show no Brasil pela primeira vez

O rapper chinês Jackson Wang confirmou a vinda ao Brasil para show único em São Paulo, no dia 15 de maio. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 27, no site oficial do membro do grupo de k-pop Got7.

A apresentação no Brasil irá acontecer no Espaço Unimed, em São Paulo, com ingressos nos valores de R$460 (pista inteira) a R$1.200 (camarote inteira). Os ingressos serão vendidos no site do Livepass a partir do dia 6 de fevereiro, para clientes do Porto Seguro Bank, e a partir do dia 8 de fevereiro para o público geral.

Além do show no Brasil, a turnê “Magic Man World Tour” também passará por cidades nos Estados Unidos, além da Argentina, Chile e México.

Jackson Wang no Brasil

Quando: 15 de maio

Onde: Espaço Unimed (rua Tagipuru, 795 - São Paulo, SP)

Quanto: de R$460 (pista inteira) a R$1.200 (camarote inteira)

Ingressos à venda no site da Livepass



