K-pop: Jisoo, do Blackpink, anuncia primeiro solo e fãs reagem

Jisoo anuncia data de lançamento de primeiro trabalho solo; a idol do BlackPink já teve sua estreia como atriz e irá lançar música individual no dia 31 de março

Os fãs de k-pop já podem ficar animados. Jisoo, do grupo feminino BlackPink, anunciou que irá lançar o seu primeiro trabalho individual. Com lançamento marcado para o dia 31 de março, ainda não se sabe se a produção solo de Jisoo será um single ou um álbum completo.

Quarto membro do BlackPink, a idol era a última integrante do grupo que faltava lançar-se individualmente na música.

As outras três integrantes já possuem seus sucessos como solistas: Jennie foi a primeira a ter o seu debut com a música “Solo”, lançada em 2018. Rosé lançou-se em 2021 com o álbum “R”, e Lisa teve sua estreia também em 2021 com o disco intitulado “Lalisa”.

Em fevereiro de 2022, a artista sul-coreana teve sua estreia como atriz no k-drama “Snowdrop”, exibido no Brasil pela plataforma de streaming Star+.

A produção audiovisual, conta também com o ator Jung Hae-In (“Sintonizada em Você” e “D.P. Dog Day”, ambos da Netflix) no papel principal e apresenta a história de amor proibida entre um jovem casal.

Nas redes sociais, os Blinks - nome dado aos fãs de BlackPink - comemoraram a notícia e compartilharam a animação com a novidade. “Eu estava esperando por esse momento há muito tempo!!”, escreveu um fã, em comentário feito na publicação de Jisoo no Instagram. “Antes tarde do que nunca”, declarou outra blink.



