Duran Duran anuncia reunião com guitarrista original Andy Taylor

O grupo britânico Duran Duran, que liderou o movimento new romantic na década de 1980, vai se reunir com o guitarrista original Andy Taylor para um novo projeto.

O grupo informou que Taylor, que foi diagnosticado com câncer de próstata estágio quatro no ano passado, se reunirá aos demais integrantes para gravar "algumas faixas".

Taylor, responsável por riffs de sucessos como "Girls on Film" e "Rio", deixou o Duran Duran em 1986 para trabalhar em outros projetos. Ele retornou ao grupo em 2001 e saiu novamente em 2006.

Ele deveria se reunir com os ex-companheiros de banda durante a introdução do Duran Duran ao Hall da Fama do Rock & Roll, nos Estados Unidos, em novembro do ano passado.

Mas na ocasião o vocalista Simon Le Bon leu uma mensagem na qual Taylor revelou o diagnóstico de câncer.

Os integrantes do Duran Duran - Le Bon, o tecladista Nick Rhodes, o baixista John Taylor e o baterista Roger Taylor - afirmaram que estão "emocionados" com o anúncio.

O novo projeto deve ser lançado ainda este ano, anunciaram no Twitter na noite de segunda-feira.

"As novas gravações contarão com a família ampliada e amigos do Duran Duran, antigos e novos, incluindo nosso ex-colega de banda Andy Taylor, que se juntará a nós na guitarra em algumas faixas", afirma o comunicado.

O grupo, formado em 1978 em Birmingham, região central da Inglaterra, emplacou diversos hits, como "Wild Boys" e "A View To A Kill", entre muitos outros.

