Calcinha Preta anuncia nova cantora após morte de Paulinha Abelha

Na última sexta-feira, 17, a cantora O'hara Ravick foi anunciada como a nova vocalista do Calcinha Preta. Nascida em Recife, no Pernambuco, a cantora irá dividir o palco com Bell Oliver, Daniel Diau e Silvânia Aquino, que seguiram com as apresentações sem Paulinha Abelha.

Em 23 de fevereiro de 2022, a cantora Paulinha Abelha faleceu devido a uma infecção no sistema nervoso. A artista tinha 43 anos de idade e fazia parte do Calcinha preta desde a década de 1990.

“Estamos iniciando mais um ciclo e escrevendo mais um capítulo da nossa história junto a pessoas incríveis. A partir do dia 6 de abril iniciaremos um novo capítulo na Calcinha Preta, e estamos imensamente felizes por ter O'hara Ravick fazendo parte dessa família, construindo sua história e conquistando seu próprio espaço”, compartilhou a banda, em publicação feita nas redes sociais.

O'hara Ravick já é conhecida no meio musical por ter feito parte da Banda Magníficos durante anos. A cantora se despediu dos palcos da outra banda de forró no início do mês de março.



