Gratuito: Cantora francesa faz show na Beira-Mar neste sábado, 18

Neste sábado, 18, o Anfiteatro da Beira-Mar recebe um evento alusivo ao mês da Francofonia, como forma de celebrar a cultura e a língua francesa. Com músicas em francês e português, a programação é gratuita e tem início às 19 horas.

As atrações da noite são a cantora francesa Karimouche, que está em turnê no País, e a cearense Nayra Costa, que apresenta seu projeto autoral. A noite contará com hits em francês e português, desde rock, reggae ao soul, jazz e world music.

Acompanhada pelo DJ Jérémy Delorme, mais conhecido como Supa-Jay, Karimouche apresenta seu disco "Folies berbères", que mistura trap, música oriental, eletro e outras influências.

A iniciativa integra as ações do projeto Cultura à Beira-Mar, promovidas pela Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor), em parceria com o Instituto Cultural Iracema (ICI). A edição também conta com apoio do Consulado da França em Recife e da Aliança Francesa em Fortaleza.

Cultura à Beira-Mar

Quando: sábado, 18, a partir das 19 horas

Onde: Anfiteatro da Beira-Mar (Av. Beira-Mar, 3620 - Meireles)

Gratuito

