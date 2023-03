Maria Bethânia faz show intimista com ingressos entre mil e R$1400

Clube particular de jazz no Rio de Janeiro realiza show de Maria Bethânia em abril; os ingressos são limitados a 120 pessoas, com inteira nos valores de R$1000 e R$1400

Maria Bethânia fará show no Rio de Janeiro no mês de abril. Marcado para acontecer no Clube Manouche, casa de shows na área nobre da capital carioca, os ingressos variam de R$ 1.000 e R$ 1.400 (valores de inteira).

Conhecido como um “clube de jazz”, o Manouche está localizado no subsolo da Casa Camolese, renomado restaurante e coquetelaria do Rio de Janeiro. Fundado em 2018, o espaço já foi palco de shows de diversos artistas, como Adriana Calcanhotto, Arrigo Barnabé, Chico Brown, Jards Macalé, Marcelo D2, Moraes Moreira e Tom Veloso.

A apresentação de Maria Bethânia faz parte da comemoração de aniversário do Clube Manouche, que escolheu a artista para celebrar o novo ano após o sucesso das apresentações de 2019, no qual a cantora realizou uma temporada de quatro shows para um público limitado.

“Voltamos mais convictos do que nunca do desejo de colocar arte no palco para embelezar e questionar este mundo non sense em que vivemos. E, cada ingresso comprado, sobretudo agora, é uma declaração de amor à arte brasileira”, declara Alessandra Debs, diretora artística do Manouche.

Com um repertório que reúne os grandes sucessos da carreira de Maria Bethânia, os shows da artista vão acontecer nos dias 21 e 22 de abril. O evento será limitado a 120 pessoas, com ingressos de inteira nos valores de R$ 1.000, para o público em pé, e R$1.400, para sentados.

As vendas iniciam na terça-feira, 21, ao meio-dia. Os interessados podem adquirir os ingressos no Linktree e no Instagram do Clube Manouche.

Maria Bethânia no Rio de Janeiro

Quando: 21 e 22 de abril, a partir de 21 horas

Onde: Clube Manouche, subsolo da Casa Camolese (Rua Jardim Botânico, 983 - Jardim Botânico, Rio de Janeiro)

Valor em pé: R$500 (meia) e R$1.000 (inteira)

Valor sentado: R$700 (meia) e R$1.400 (inteira)

Ingressos à venda a partir de terça-feira, 21, ao meio-dia

Mais informações: no Instagram do @ClubeManouche



