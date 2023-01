The Last Of Us: Criadores revelam detalhes sobre os vilões da adaptação dos games para a HBO

Entenda melhor as diferenças entre o jogo e a série do serviço de streaming.

A Naughty Dog, uma desenvolvedora de jogos renomada, acaba de lançar o segundo episódio da série "Building The Last of Us", onde os desenvolvedores e a HBO compartilham detalhes fascinantes sobre a criação do jogo e sua adaptação para a série televisiva.



Um dos desafios mais importantes enfrentados pela equipe foi a criação das criaturas assustadoras do jogo, conhecidas como "Estaladores", que são completamente diferentes dos zumbis tradicionais vistos em outros meios de entretenimento. Eles conceberam uma contaminação por fungos que atacam o cérebro, resultando em uma aparência macabra e semelhante a uma flor na cabeça das criaturas. Além disso, os desenvolvedores também se destacam pelos movimentos únicos das criaturas, que são semelhantes aos dos humanos, mas controladas por um comando superior, e pelos sons assustadores e variados que vêm da parte de trás da garganta, semelhantes aos de um golfinho.



Os desenvolvedores também comparam as diferenças no processo criativo entre o jogo e a série. No jogo, os jogadores têm a capacidade de curar seus personagens com certa frequência, enquanto na série televisiva essa possibilidade é limitada. Além disso, os combates são mais moderados na série, já que as habilidades dos jogadores não são testadas, enquanto no jogo os jogadores precisam usar suas habilidades para vencer os inimigos.



Se você é um fã apaixonado de The Last of Us e quer descobrir mais sobre como a adaptação para as telas de um dos jogos mais famosos da história do Playstation se deu vale a pena visitar o blog da marca e acompanhar a websérie "Building The Last of Us" para obter mais detalhes e insights sobre o seu processo criativo.



Esse texto foi escrito por Davi Rocha (@davidobacon), apresentador do podcast A Semana em Jogo, do O Povo. Escute a um episódio sobre este assunto no player abaixo:



