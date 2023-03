Peça infantil ‘O Circo das Coisas Incríveis’ acontece em Caucaia

O projeto se propõe a discutir temas aparentemente difíceis de lidar com as crianças, mas que, com a "criatividade", se mostram possíveis

Realizado pela Trupe Era Uma Vez e com texto do jornalista do O POVO Demitri Túlio, o espetáculo infantil “O Circo das Coisas Incríveis” tem apresentações em Caucaia nesta terça-feira, 14, às 13h e às 14 horas. O trabalho é dirigido por Hertenha Glauce e propõe reflexões sobre temas como alimentação saudável, relação com o ambiente escolar e o poder da imaginação.

A peça acontece no Polo Imersão Nota 10 e tem elenco formado por Bruno Teixeira, Annalies Borges e Toni Benvenutti. A produção é de Marcelo Street, a cenografia é de Pedro Silva, a coordenação pedagógica é de Tarcianny Brito e Hertenha Glauce também é responsável pelo composição cênica.

O projeto se propõe a discutir temas aparentemente difíceis de lidar com as crianças, mas que, com a “criatividade”, se mostram possíveis. “No Circo das Coisas Incríveis, criança gosta de frutas e legumes, criança ama ir à escola, e ainda tem mula sem cabeça na imaginação de quem sabe imaginar!”, diz a sinopse.

Em cena, surge um menino na plateia que não acredita em nada disso. Então, a cada novo elemento ou personagem, o apresentador e a criança debatem sobre as possibilidades de ser ou não real. O espetáculo experimenta a mistura de linguagens artísticas para “dialogarem entre si e potencializarem ainda mais a história”.

Assim, são utilizados elementos como teatro de sombras, fantoches e narração “para dar ênfase a essa história tão pertinente e cheia de significados ao público-alvo (as crianças), fortalecendo também a transversalidade das linguagens”. O projeto foi contemplado no II Edital Cultura Infância da Secretaria de Cultura do Ceará (Secult-CE).

“Traremos o picadeiro, cores, alegria e claro, palhaço e plateia, ampliando o alcance de forma que mais e mais espectadores sintam a beleza e a reflexão dessa história sobre alimentação saudável, relação com o ambiente escolar e o poder da imaginação”, acrescentam os realizadores. Ainda não há temporada marcada, mas será breve, segundo a diretora Hertenha Glauce.

O Circo das Coisas Incríveis

Quando: terça-feira, 14, às 13h e às 14 horas

Onde: Polo Imersão Nota 10 ( Rua Santa Marta, 35, no Araturi - Caucaia)

