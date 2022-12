Fernanda Montenegro não renova contrato com Rede Globo

A atriz Fernanda Montenegro, 93 anos, não renovou contrato com a Rede Globo. A decisão veio após a decisão de não atuar na novela “Terra Vermelha”, próxima trama das 21 horas. A artista está há mais de 41 anos trabalhando para a emissora carioca.

A novela de Walcyr Carrasco, que Montenegro desistiu de participar, tem a estimativa de 200 capítulos. A atriz teria recusado participação porque não quer se envolver com grandes projetos atualmente. As informações são do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Fernanda, no entanto, garante que não irá se aposentar e continuará com projetos no cinema e no teatro. Recentemente, ela gravou mais de cem cenas para o filme “Ana Vitória”, de Andrucha Washington, e fará parte do longa-metragem “Ainda Estou Aqui”, que se trata de um romance autobiográfico em que Marcelo Rubens Paiva aborda a prisão e desaparecimento de seu pai.

Fernanda Montenegro na Globo

A relação de Fernanda Montenegro com a TV Globo iniciou-se juntamente à estreia da emissora, em 1965, em participações de teleteatro. Oficialmente contratada, em 1981, a atriz atuou na novela “Baila Comigo”, de Manoel Carlos. Dois anos depois, fez a marcante personagem Charlô em “Guerra dos Sexos”.

Entre as atuações marcantes de Fernanda, estão produções como "Cambalacho" (1986), "Renascer" (1993), "Belíssima" (2005), "Passione" (2010), "Doce de Mãe" (2012), "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e "Amor e Sorte" (2020). Ao todo, a intérprete soma 30 realizações na Rede Globo, contabilizando novelas, minisséries e especiais.

Em 2012, ela foi premiada no Emmy na categoria de melhor atriz pela série “Doce de Mãe”.



