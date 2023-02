Ivete Sangalo promete celular novo a folião que teve o aparelho furtado: "Deixa levar"

Um folião que aproveitava o show de Ivete Sangalo no bloco Coruja, no Carnaval de Salvador, neste sábado, 18, teve seu celular roubado e tentou correr atrás do suposto ladrão. Ao perceber a situação, a cantora parou a apresentação e orientou o rapaz a não continuar com a perseguição.

''Não vale a pena você se expor. O celular não vale nada. Deixa levar, depois esse cara faz um mal a você, esqueça isso", disse Ivete, que prometeu dar um novo aparelho ao rapaz. Veja:

A cantora também convidou o homem a subir em seu trio elétrico: “Seja bem-vindo! Dê uma cerveja a ele, que ele chega tá laranja de tanto ódio. Não me abraçou direito, quando ele se der conta que pegou nesse corpo de resvalo ele vai ficar louco".



