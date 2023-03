Anitta volta a atacar gravadora e revela desejo de romper contrato

A conturbada relação entre a cantora Anitta, 29, e a gravadora Warner Music ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira, 8. Em uma publicação nas redes sociais de referência ao Dia das Mulheres, a Warner prestou uma homenagem à artista, que havia criticado a gravadora dias antes.

"A comunicação na Warner é tão boa que eles usaram uma foto minha num post de FELIZ Dia das Mulheres, sendo que eu fui a público pedir respeito às mulheres e dizer que é isso que este dia significa", apontou Anitta.

"No fundo, usaram a minha música que disseram que nunca lançariam se não fosse um feat, porque eu não era forte o suficiente", criticou, em referência à música "Envolver". A cantora ainda revelou que conversou com o CEO da Warner sobre a possibilidade de rompimento de contrato: "Eu perguntei quanto seria a multa de quebra de contrato e ele disse que isso não aconteceria".



Em um print publicado por ela, de um e-mail para o CEO, registra sua insatisfação com a gravadora. "É assim que a Warner Music funciona, temos que ficar pedindo as coisas que vocês deveriam fazer naturalmente. Não sei trabalhar desse jeito", escreveu. "Como eu vejo que isso nunca vai mudar, vou contratar um funcionário novo cuja função vai ser 'pedir que a Warner faça seu trabalho todos os dias'", completa a artista.

Desde junho de 2013 com a gravadora, Anitta usou as redes para aconselhar outros artistas. "Tomem cuidado com tudo o que vocês assinarem. Eu era jovem e inocente demais quando fiz isso comigo mesma há mais de 10 anos. Não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer, e se ver preso num looping que não muda é frustrante. Você vai se assustar e vai tentar perfumar a coisa, mas m*rda ainda tem cheiro de m*rda", finalizou.

