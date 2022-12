Harry Styles tenta cantar música de Ivete Sangalo em show

Com cinco shows no Brasil, o cantor Harry Styles surpreendeu os fãs ao tentar cantar uma música de Ivete Sangalo durante a sua última apresentação no Brasil com a turnê "Love On Tour". O show foi nesta quarta-feira, 14, no Allianz Parque, em São Paulo.

O britânico pediu a ajuda do público para lembrar a letra de "A Galera", hit da baiana lançado em 2005. “Como eu vou lembrar se vocês não se lembram?“, disse o artista pop. O público lembrou de outra canção, "Tempo de Alegria". Percebendo a confusão, Styles tentou com outro verso-chave e cantarolou: “Fevereiro, alegria…”.

Em uma publicação nas redes sociais, Ivete Sangalo agradeceu o carinho: “Acordei com essa fofura Harry Styles carnavalizando. Mais fofo ainda foi o público cantando alto e fazendo dengo em Mainha”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de demonstrar conhecer uma das cantoras mais populares do Brasil, Harry Styles tem arriscado frases em português, como “raba” e “pão de queijo”, e até rebolado mais do que o comum durante seus shows no Brasil. Ele também comandou espetáculos da "Love On Tour" no Rio de Janeiro e Curitiba, mas ficou a maior parte do tempo em São Paulo, onde esgotou as três datas disponíveis.

Leia Também | Harry Styles: calça do cantor rasga em show em SP; veja vídeo



Veja vídeo de Harry Styles cantando Ivete Sangalo:

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags