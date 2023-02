The Last of Us: Pedro Pascal faz paródia de ‘Mario Kart’; assista

Protagonizando uma das séries de maior sucesso da atualidade, Pedro Pascal vem se tornando um dos grandes queridinhos da TV e da internet. Anfitrião da semana do programa Saturday Night Live (SNL), o ator foi convidado para participar das apresentações humorísticas e também para promover a série “The Last of Us”.

Durante o programa, Pedro Pascal estrelou uma paródia do videogame de corrida "Mario Kart”, ambientada em um futuro pós-apocalíptico, similar à vivida por seu personagem em “The Last of Us”.



Na produção, o ator chileno interpreta Mario em uma realidade distópica e precisa ajudar a princesa Peach na luta pela sobrevivência. No percurso da corrida na Rainbow Road, Mario irá encontrar os personagens já famosos no universo de Super Mario Bros, como Luigi, Yoshi e Toad.

CONFIRA The Last of Us: série estreia e amplia dilemas humanos do jogo



A paródia foi exibida no sábado, 4, na edição que teve Pedro Pascal como anfitrião. Assista:

HBO's adapting another iconic game pic.twitter.com/YtsIswwSBb — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 5, 2023

