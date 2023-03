Saxon: Paul Quinn se afasta de turnês; banda cancela show no Brasil

Banda heavy metal Saxon se apresentaria no Brasil em abril, mas cancelou o show por causa do afastamento de Paul Quinn

A banda inglesa de heavy metal Saxon não vai mais se apresentar no Brasil em 2023. O anúncio, feito nesta sexta-feira, 10, foi motivado pela decisão do guitarrista Paul Quinn, de 71 anos, em deixar de fazer turnês, apesar de continuar na banda. A Saxon viria ao País em abril como uma das atrações do festival Monsters of Rock.

O grupo pretende substituir Paul Quinn nas turnês, mas os shows previstos para a América do Sul, durante o mês de abril, foram cancelados. O comunicado justifica o afastamento como cansaço e estresse.

“Após muito exame de consciência, nosso grande amigo e companheiro guerreiro Paul Quinn decidiu se afastar das turnês com o Saxon. Depois de muitos anos na estrada, com o subsequente estresse e cansaço que acompanham as longas agendas de turnês, Paul não quer que seu desempenho seja prejudicado e decepcione seus companheiros de banda e fãs", escreveu a banda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Saxon ainda diz que Paul poderá participar de shows oficiais no futuro e que a decisão tem apoio do grupo. "A atual série de shows de março na Europa continuará como está, mas a banda cancelará suas datas de abril na América do Sul e o Monsters of Rock Cruise para dar tempo de se reagrupar. Esses territórios serão remarcados assim que o tempo permitir. Todos os festivais de verão continuarão como agendados. Tenha fé!”, finaliza.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Sobre o assunto Músico cearense Roberto Lessa lança novo single nesta sexta, 10

The Town: Luísa Sonza, Maria Rita e Orochi tem shows confirmados

Michael Jackson: Fortaleza recebe tributo ao Rei do Pop

Tiago Iorc em Fortaleza: confira preço dos ingressos

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags