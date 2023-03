Músico cearense Roberto Lessa lança novo single nesta sexta, 10

Roberto Lessa lança nova versão do single "Catfish Blues", clássico do blues, em versão "rock de garagem"

Autor de três EPs e 15 singles, o cantor e compositor cearense Roberto Lessa lança nesta sexta-feira, 10, o single "Catfish Blues" em parceria com Gabriel Yang, também artista da cena blues do Ceará.

A música é uma versão pesada e moderna do clássico “Catfish Blues”, que contém "sons espontâneos" que remetem às raízes do blues e do rock de garagem.

A proposta do artista com o novo single é trazer elementos que promovam uma transformação em um blues tradicional. Para Roberto Lessa, a música é viva e evolui com o tempo, necessitando sempre da liberdade de criação ou recriação.

“Catfish Blues” é a primeira de uma série de lançamentos que serão promovidos pelo artista natural do Cariri em 2023. Singles de gravações ao vivo e o primeiro álbum de estúdio de Roberto Lessa, que está em fase de produção, são aguardados também para este ano.

A base desta nova música foi gravada em uma sessão de pré-produção desse primeiro álbum. Depois foi acrescentada a guitarra de Gabriel Yang e os vocais de Lessa. Os músicos Marcelo Holanda (bateria) e Victor Fontenele (baixo) completam o time.

Confira a música na íntegra:

