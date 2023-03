Michael Jackson: Fortaleza recebe tributo ao Rei do Pop

Turnê "Tributo ao Rei do Pop" chega em Fortaleza para três shows com ingressos esgotados; apresentação relembra e celebra a vida e arte de Michael Jackson

Considerado uma das principais apresentações brasileiras que homenageiam Michael Jackson, Fortaleza recebe um tributo ao Rei do Pop neste fim de semana. Com ingressos esgotados nas três apresentações, os shows vão acontecer no Teatro do Shopping Riomar Fortaleza, nesta sexta-feira, 10, e sábado, 11, Rodrigo Teaser traz à Capital o espetáculo que conquistou o público em diversos países.

Tendo passado recentemente com a turnê "Tributo ao Rei do Pop" nos Estados Unidos, os shows que ocorreram nas cidades de Nova York, Orlando e Los Angeles tiveram lotação de público e contou com a presença de Lavelle Smith Jr, Kevin Dorsey e Jennifer Batten, integrantes da banda original que acompanharam Michael Jackson em suas apresentações mundiais.

Rodrigo Teaser, músico e intérprete de Michael Jackson, compartilha sobre a realização do feito e dedica as conquistas ao eterno Rei do Pop. "Eu me sinto muito honrado! Entendo que essas coisas são reconhecimentos ao meu trabalho e a minha dedicação, mas sei que isso se deve mais a força que o Michael Jackson tem e, poder colocar 'a arte dele' em tantos lugares diferentes, é uma honra muito grande", descreve.

A apresentação também ganhou destaque no Carnaval de 2023, no qual o artista desfilou pela escola de samba Unidos de Vila Maria, do grupo especial de São Paulo.

Fã assumido desde a infância, quando Michael já era consolidado como referência mundial no pop, Rodrigo revela que, por ter apenas 13 anos de idade na época, gostaria de ter tido a oportunidade de fazer "loucuras de fã" na época em que o Rei esteve no Brasil.

"Lembro que minha vida virou em torno dele, 24 horas, durante todos os dias que ele permaneceu aqui no País". Rodrigo também explica que a ideia do tributo se deu após assistir o filme-documentário “This Is It”, dirigido por Kenny Ortega e lançado em 2009.

Compositor, cantor e dançarino, Rodrigo Teaser adianta algumas novidades para as apresentações que vão ocorrer em Fortaleza: "O nosso cenário foi atualizado, a entrada do show é uma grande novidade. O conteúdo de Led também é novo e acredito que traremos canções novas para o público.".

Além dos principais sucessos, Rodrigo confessa que pensa em apresentar músicas pouco populares: "Existem canções pouco conhecidas do grande público que eu gostaria de poder apresentar nos shows,"Carroussel", "Butterflies", e "Man In The Mirror" - sendo esta a favorita do artista - são algumas que gostaria de incluir no show.".

O espetáculo "Tributo ao Rei do Pop" é totalmente ao vivo e acompanhado por uma banda, o público de Fortaleza irá presenciar os grandes clássicos de Michael Jackson que conquistaram diversas gerações por todo o mundo, como: "Thriller", "Beat it", "Black or White", "Smooth Criminal" e "Billie Jean".

Tributo ao Rei do Pop

Onde: Teatro do Riomar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Quando: sexta-feira, 10, e sábado, 11, às 20 horas

Ingressos à venda no Uhuu



