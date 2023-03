Tiago Iorc em Fortaleza: confira preço dos ingressos

Tiago Iorc está com show da turnê “Daramô” confirmado em Fortaleza no dia 15 de julho. O evento acontecerá no estacionamento do do Shopping Iguatemi a partir das 19 horas.

A turnê “Daramô”, nome escolhido para o seu sexto álbum de estúdio, faz referência para às trocas positivas nas relações. “Estou muito animado em celebrar esse momento com o público brasileiro! Tive um gostinho dessa volta aos palcos, durante tour na Europa, mas estou com saudade de sentir o calor e o carinho do nosso povo!”, comemora o cantor.

Os ingressos, que custam entre R$ 120 e R$ 500, já podem ser adquiridos no site bilheteriavirtual.com ou no ponto de venda física, na loja "Jef", no Shopping Iguatemi. A venda teve início na manhã desta quinta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A pré-venda do show aconteceu na última terça-feira, 7, para pessoas cadastrados no site do cantor. Os ingressos esgotaram poucas horas após a abertura.



Tiago Iorc - turnê "Daramô" em Fortaleza

Quando: sábado, 15 de julho

Onde: Estacionamento do Shopping Iguatemi (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Quanto: de R$ 120 a R$ 500 por meio do site bilheteriavirtual.com ou nda loja física "Jef"

Mais informações: https://tiagoiorc.site/

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags