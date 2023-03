Gratuito: Mostra reúne espetáculos de 11 cidades cearenses no TJA

Começa nesta quinta-feira, 9, a primeira edição da Ceará Mostra SET. O evento será realizado ao longo de dois finais de semana com espetáculos de onze municípios cearenses. A programação, totalmente gratuita, será distribuída em diferentes espaços do equipamento, como a calçada, o Palco Principal, o Pátio Nobre e o Teatro Morro do Ouro.

De quinta-feira, 9, a sábado, 11, e de 16 a 18 de março serão vistas manifestações artísticas de grupos de Madalena, Cascavel, Itapipoca, Pentecoste, Quixeré, Itatira, Limoeiro do Norte, Sobral, Baturité, Aracati e Morada Nova. A mostra é uma realização do Sistema Estadual de Teatros (SET) e busca fomentar e fortalecer a produção artística nas macrorregiões do Ceará.

"As escolhas dos espetáculos da Ceará Mostra SET se deram levando em consideração a representatividade por macrorregião, qualidade artística e tempo de atuação dos grupos nas cidades do Interior do Estado", explica Fábio Vasconcelos, coordenador de Arte e Cidadania do TJA.

Com a mostra, existe o interesse de promover "a atuação em rede, a conexão dos equipamentos culturais e o acesso à circulação dos grupos do Interior", afirma.

"Contribuir com os movimentos culturais e artísticos no interior do Estado, fortalecer a atuação dos teatros e espaços cênicos nos seus territórios e promover o acesso dos grupos artísticos ao Theatro José de Alencar contribuindo com seu papel de gestor do Sistema Estadual de Teatros no reconhecimento e valorização da produção artística cearense, dado a importância simbólica do TJA no imaginário dos artistas e da população em geral", indica Fábio sobre os objetivos da mostra.

A primeira apresentação no palco principal do TJA será realizada nesta quinta-feira, 9. Antes, às 17h30min, na calçada do equipamento cultural, haverá o Reisado Grupo Boi Surubim do Mestre Luiz, de Madalena. No palco do teatro, às 19 horas, a Escola Livre Balé Baião, de Itapipoca, apresentará o espetáculo "Remanescentes".

Desenvolvida pelos alunos da turma 2022, a obra é dirigida por Edilene Soriano e tem coreografia original de Gerson Moreno. Em cena, "dançam afro-indígenas-interioranos, as Rainhas e Reis do Congo de ontem e hoje, as calungas do Maracatu, quilombos e aldeias ancestrais, afirmando suas lutas contra o racismo e celebrando a presença e reinvenção afro-cearense".

Para Moreno, o evento é uma tentativa importante de "conexão com as produções cênicas que estampam o Estado do Ceará na sua diversidade e singularidades". Com isso, possibilita "a descentralização de ações voltadas à apreciação e difusão artística nas áreas de dança, teatro, circo, cultura popular e outras".

"Nós que somos fazedores de artes cênicas do interior cearense almejamos circular com nossas produções para além das fronteiras de nossas regiões, difundindo e potencializando nossos fazeres diversos sobretudo nos grandes equipamentos culturais do Estado", afirma.

Na sexta-feira, 10, será a vez da calçada do TJA ser ocupada pelo Grupo Base de Teatro, oriundo de Cascavel. Em cena, o espetáculo "A Lenda do Boi Braseiro", inspirado em estudos do grupo sobre brincadeiras de bois e reisados no Estado, sobretudo de sua cidade de origem.

A obra "traz em sua dramaturgia a narrativa da vida, morte e ressurreição do boi mais querido de um temido coronel, apresentada por personagens que homenageiam importantes figuras da cultura local".

As palavras são de Bruno Monteiro, ator e integrante do Grupo Base. Ele ressalta como a Região Metropolitana de Fortaleza e o Interior são locais nos quais "diversos grupos vêm produzindo e fomentando com muito esmero" ações artísticas e culturais.

"Acreditamos que essa integração possibilita um valioso momento de troca de experiências para cada grupo participante, além de promover uma descentralização do olhar para o fazer artístico e cultural do Ceará", elabora.

Abrindo o último dia do primeiro fim de semana da Mostra SET, no sábado, 11, a Trupe Motim, de Quixeré, apresenta no Pátio Nobre o espetáculo "Pequeno Show de Horrores para Sustos Medonhos". Como conta o diretor Chico Henrique, a peça fala sobre "personagens e personificações dos maiores medos da atualidade".

"De forma satírica, através da palhaçaria e teatro de animação, o público sentirá as mais diversas sensações", anuncia Chico. Produzido por Janaíle Soares, o espetáculo é inspirado e misturado com personagens típicos do terror clássico, como o Zé do Caixão. Henrique valoriza a oportunidade de se apresentar na Mostra SET.

"É um espaço histórico que desempenha importantes papéis na vida cultural cearense e através dessa programação amplia seu foco para a cena que acontece no interior do Estado, valorizando a produção cultural vinda dos terreiros tradicionais, quintais culturais, dos mestres e de grupos que pesquisam e criam trabalhos incríveis", finaliza.

