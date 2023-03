Dominguinhos 80 anos: tributo reúne artistas neste sábado, 11

Se vivo, o sanfoneiro José Domingos de Morais, ou simplesmente Dominguinhos, como é conhecido, teria completado 80 anos em 2021. Neste sábado, 11, artistas como Elba Ramalho, Mariana Aydar, Anastácia, Mestrinho e Tiganá Santana se reúnem para celebrar o legado do músico. O especial "Dominguinhos 80" será exibido no canal do Projeto Memória Brasileira, no Youtube, a partir das 20 horas.

Cantor, compositor e músico pernambucano, Dominguinhos teve influência de gêneros musicais como o baião, a bossa nova, o choro, forró, o xote e o jazz. Com canções marcantes como "Eu só quero um xodó", "Te Faço um Cafuné" e "Lamento Sertanejo", entre outras, o artista teve como mestres Luiz Gonzaga e Orlando Silveira.

O especial Dominguinhos 80 conta com direção musical de Myriam Taubkin e 16 músicas no setlist, são elas "Cheguei pra ficar" (Dominguinhos e Anastácia), "Contrato de separação" (Dominguinhos e Anastácia), "Tenho sede" (Dominguinhos e Anastácia), "Meu último São João" (Lulinha Alencar), "Dominguinhos no parque" (Toninho Ferragutti), "Retrato da vida" (Dominguinhos e Djavan), "Nilopolitano" (Dominguinhos) e "Plantio de amor" (Dominguinhos e Climério).

Além de "Ter você é ter razão" (Dominguinhos e Climério), "Sanfona sentida" (Dominguinhos e Anastácia), "Homenagem a Pixinguinha" (Dominguinhos), "Quem me levará sou eu" (Dominguinhos e Manduka), "Toque de pife" (Dominguinhos), "Rio de sonhos" (Dominguinhos e Wally Bianchi), "Eu só quero um xodó" (Dominguinhos e Anastácia) e "Pedras que cantam" (Dominguinhos e Fausto Nilo).

Dominguinhos 80

Quando: sábado, 11, a partir das 20 horas

Quando: sábado, 11, a partir das 20 horas

Onde: canal do Projeto Memória Brasileira no Youtube

Dominguinhos falou com O POVO sobre o legado da sanfona

