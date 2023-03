Livro de poemas escrito por cearense é lançado nesta quinta, 9

Com lançamento marcado para esta quinta-feira, 9, “Vértice” celebra o primeiro livro de poemas de Carolina Torquato Maia, advogada que se aventura no universo literário. O lançamento ocorrerá a partir das 18 horas, na Livraria Leitura do Shopping Riomar Fortaleza.

Totalizando 23 poesias de versos livres, “Vértice” embarca na subjetividade do “eu”, destacando-se como um texto de linguagem lírica. A produção de Carolina traz posfácio de Carlos Augusto Viana, professor, jornalista e ocupante da cadeira de número 3 na Academia Cearense de Letras (ACL).

CONFIRA Inscrições para Prêmio de Literatura abrem nesta segunda-feira, 6



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O acadêmico Carlos Augusto Viana foi meu professor à época do vestibular. Sempre tive uma admiração enorme por ele, seja como professor, jornalista ou crítico literário. Ter o posfácio do Vértice escrito por Carlos Augusto, é uma honra.”, explica a autora, sobre a escolha do escritor para compor o livro.

Tendo contato com a leitura desde a infância, foi na adolescência, aos 14 anos de idade, que Carolina deu início à produção literária. Em meados de 2019, a escritora retornou com a escrita, o que a levou a participar de coletâneas, como as do Selo Off Flip e da Editora Nadifúndio, além de premiações na área, como o Prêmio de Literatura da Unifor, com o conto “Água-de-colônia".

Advogada, professora e escritora, Carolina Torquato revela ter inspirações em Clarice Lispector, além dos cearenses Moreira Campos e Rachel de Queiroz.

LEIA TAMBÉM Mês da Mulher: Theatro José de Alencar realiza programação especial

Para “Vértice”, a autora afirma que o processo de criação do livro se deu pela vontade de elucidar sentimentos e sensações pessoais. “A inspiração adveio da necessidade de desnovelar inquietações interiores, avivar algo adormecido. De alguma maneira, creio que todo processo criativo, de certa forma, assemelha-se a um nó composto por memórias, invenções, processos inconscientes…”, explica.

Lançamento livro de poemas Vértice

Quando: quinta-feira, 9, de 18 horas às 21 horas

Onde: Livraria Leitura -, Shopping Riomar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags