Gilberto Gil e Mano Brown gravam documentário sobre Milton Nascimento

Mano Brown e Gilberto Gil participam de gravações do documentário que irá homenagear os 80 anos de Milton Nascimento

Um encontro especial agitou as redes sociais na última terça-feira, 7. Gilberto Gil e Mano Brown se encontraram para as últimas gravações do documentário que irá homenagear os 80 anos de Milton Nascimento.

Com presença de artistas de diversas épocas, Tim Bernardes, Dora Morelenabaum, João Bosco e Zé Ibarra já tiveram suas participações especiais filmadas. O filme-documentário é produzido por Augusto Nascimento, filho de Milton, e tem direção de Flávia Moraes.

As filmagens do documentário iniciaram em 2021 e irão narrar a trajetória de um dos fundadores do Clube da Esquina. A produção audiovisual também irá apresentar imagens dos shows de despedida de Milton Nascimento que ocorreram durante o ano passado.



