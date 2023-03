The Flash: série é cancelada após nove temporadas

Um das séries de super-heróis mais queridas pelo público, "The Flash” chegou à sua nona e última temporada. Estrelada por Grant Gustin, o seriado foi lançado em 2014 e teve seus últimos episódios gravados nesta semana.

Baseado nos quadrinhos da DC Comics,“The Flash” compõe o “Arrowverso”, universo fictício que reúne as séries “Arrow”, “Supergirl”, “Legends of Tomorrow”, “Black Lightning” e “Batwoman”.

Interpretando o homem mais veloz do planeta, Grant Gustin compartilhou em seu perfil no Instagram imagens do seu último dia de gravação de “The Flash”. “Eu disse adeus ao Flash e à minha família Flash no sábado. Foi um dia muito especial, com momentos que levarei para o resto da minha vida", escreveu o ator.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Fiscal que barrou joias de Michelle Bolsonaro participou de reality

A última temporada contará com presenças especiais de atores que participaram do elenco durante os quase 10 anos de seriado. John Wesley Shipp, que viveu Jay Garrick; Teddy Sears, o Zoom; Stephen Amell, que interpretou o Arqueiro Verde; além de Javicia Leslie, a Batwoman; e Nicole Maines, no papel de Sonhadora.



Sobre o assunto Gravações de ‘O Auto da Compadecida 2’ iniciam em julho, afirma site

Wandinha: Jenna Ortega revela problemas com experiência na série

"As Tartarugas Ninja: Caos Mutante" libera teaser e data de estreia

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags