Gravações de ‘O Auto da Compadecida 2’ iniciam em julho, afirma site

Continuação de "O Auto da Compadecida" deverá sair do papel em julho de 2023; Virginia Cavendish havia negado sequência do longa-metragem

Após rumores envolvendo a continuação de “O Auto da Compadecida”, as gravações da sequência do filme devem iniciar ainda este ano. A informação foi confirmada pela colunista Patrícia Kogut, do portal O Globo. Além da continuação do longa-metragem, é previsto a criação de uma série na Globo.

Com Selton Mello e Matheus Nachtergaele, além de Marco Nanini, Denise Fraga, Diogo Vilela, Lima Duarte, Fernanda Montenegro, Maurício Gonçalves, Luis Melo e Virginia Cavendish, elenco do primeiro longa-metragem, as filmagens estão previstas para iniciar em julho, mas continuam incertas devido ao desencontro de agendas dos atores.

Baseado na peça de teatro do escritor Ariano Suassuna, “O Auto da Compadecida” tornou-se sucesso do cinema nacional desde o seu ano de lançamento, em 2000. Dirigido e produzido por Guel Arraes, o novo filme manterá a supervisão do diretor.

No início de fevereiro, Virginia Cavendish, a Rosinha, publicou em seu Twitter uma imagem confirmando a sequência do longa, com uma legenda que comemorava a notícia: "Estava me coçando há muito tempo para dar a notícia, mas não podia. Uma alegria e emoção enorme!”. Pouco tempo depois, a atriz apagou a publicação dizendo ter sido uma “brincadeira”.



