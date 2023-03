Fiscal que barrou joias de Michelle Bolsonaro participou de reality

Joias com diamantes avaliadas em R$ 16,5 milhões, presente do governo saudita para a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, foram impedidas de entrar no Brasil. Entre os responsáveis pela ação esteve o delegado da Alfândega da Receita Federal, Mario de Marco Rodrigues Sousa, que atua na equipe do Aeroporto de Guarulhos. O agente tem participação no reality "Aeroporto: Área Restrita", da Discovery Channel.

Ambientado no Aeroporto de Guarulhos, o programa mostra a rotina da Receita Federal e já possui quatro temporadas, disponíveis na Discovery+ e no Prime Video. Na segunda temporada, durante o episódio "Cartão Vermelho", o servidor impede uma passageira de entrar no Brasil com brinquedos proibidos e celulares irregulares.

Em outubro de 2021, ele atuou na operação envolvendo Michelle Bolsonaro e Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do ex-ministro de Minas e Energia, à época Bento Albuquerque. Na ocasião, as joias estavam na mochila do assessor.

De acordo com a legislação, em mercadorias acima de US$ 1 mil, é obrigatório pagar um imposto de cerca de 50% do valor do produto, cerca de 8 milhões. Em casos de omissão, como ocorreu com o assessor, acrescenta-se uma multa de 25% do valor do produto.

