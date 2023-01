K-pop: Jisoo, do Blackpink, deverá lançar álbum solo em 2023

Um dos lançamentos mais aguardados pelos fãs de k-pop, Jisoo deverá lançar seu álbum solo em 2023. Integrante mais velha do Blackpink, um dos principais grupos femininos do gênero musical, Jisoo pediu para que seus fãs, os blinks, aguardassem novidades para o novo ano que acabou de iniciar.

A declaração foi feita no Weverse, plataforma no qual os fãs podem se conectar virtualmente com os artistas. “Por favor, aguarde meu álbum em 2023”, respondeu a cantora e atriz ao questionamento de um fã sobre sua estreia individual.

Jisoo é o único membro do Blackpink que falta lançar-se na música individualmente. As outras três integrantes já possuem seus sucessos como solistas: Jennie foi a primeira a ter o seu debut com a música “Solo”, lançada em 2018. Rosé lançou-se em 2021 com o álbum “R”, e Lisa teve sua estreia também em 2021 com “Lalisa”.

Jisoo, do Blackpink, confirma álbum solo para 2023 (Foto: Reprodução/Weverse)



Sobre a estreia de Jisoo como solista a YG, empresa que agencia o grupo, divulgou uma nota que afirma a produção do álbum da idol. “Jisoo, do Blackpink, está atualmente trabalhando duro na gravação de seu álbum solo. Enquanto cumpria uma agenda lotada de turnê mundial desde o ano passado, ela terminou a sessão de fotos da capa do álbum e trabalhou na produção musical sempre que tinha tempo para manter a promessa com os fãs. Ela vai cumprimentá-los em breve com boas notícias”, declarou a empresa sul-coreana.



